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Вылечив лимфому, певица Мария Миа представила новый клип "До утра"

Сегодня, 01:07
Улыбчивая девушка по имени Мария Миа (Mariya Mia) всем знакома по разным причинам.

Вылечив лимфому, певица Мария Миа представила новый клип "До утра"
Кто-то любит Марию, как певицу, кто-то узнает в ней подругу Алексея Воробьёва, а кто-то следит за историей артистки о том, как она по сей сей проходит курсы химиотерапии из-за диагноза лимфома.

Вылечив лимфому, певица Мария Миа представила новый клип "До утра"


Страшный недуг Мария все-таки победила и отпраздновала это событие выпуском нового масштабного клипа "До Утра".

Вылечив лимфому, певица Мария Миа представила новый клип "До утра"


Фантастический клип новой, но уже успешной артистки Марии Миа буквально ворвался со скоростью космического корабля на просторы интернета и российского шоу-бизнеса. После успешных релизов двух предыдущих работ "Письмо" (реж.Алексей Воробьев) и "Не Твоя" (реж. Дарья Балинова), Мария Миа продолжила свое творческое развитие уже на более высоком уровне, ведь клип "До Утра" сложно назвать обычным музыкальным видео.

Вылечив лимфому, певица Мария Миа представила новый клип "До утра"


"До Утра" - это скорее короткометражный фантастический фильм с ироничным сценарием, колоритными персонажами и конечно же высокопрофесссиональной режиссерской и операторской работой (реж. - А.Фигуров, оператор - Ю.Кокошкин). Первый съемочный день прошел в Аэропорту, именно со слов пилота начинается загадочная история "будьте осторожны, вспышки на солнце могут привести к аномальным явлениям": "Мы первый раз в жизни снимали в аэропорту, да и думаю, что никто из артистов этого еще не делал, мы своего рода первопроходцы"

- комментирует Ярослав Степурко, продюсер клипа Марии Миа.

Вылечив лимфому, певица Мария Миа представила новый клип "До утра"


Далее мы наблюдаем как Мария мчит с друзьями на летнюю вечеринку.

"Съемка вдоль трассы проходила с помощью оборудования Russian Arm, благодаря которому мы наслаждались динамикой и скоростью всех частей "Форсажа". Конечно же, это далеко не клиповое оборудование, но мы с Марией решили поэкспериментировать и получили потрясающую картинку"

- комментирует Аня Фигурова, сценарист и второй режиссер клипа.

Вылечив лимфому, певица Мария Миа представила новый клип "До утра"


В качестве самых колоритных персонажей во второй половине клипа мы наблюдаем не только друзей Марии, но и таких личностей как Россомаха, Дайнериз, пугающий Джокер и даже...человек-паук. Также в клипе принял участие филантроп и модель, основатель фонда Animal Cult Руслан Нарцисс в роли бармена-зомби, а Дино MC сыграл одного из "друзей" Марии.

Вылечив лимфому, певица Мария Миа представила новый клип "До утра"


Вылечив лимфому, певица Мария Миа представила новый клип "До утра"


"Нам как режиссёрской группе, было очень интересно работать над этим проектом, самое главное что с Марией мы на одной волне и у нас рождаются абсолютно сумасшедшие идеи, это очень важно когда твой креатив так поддерживается артистом, съёмки всегда проходят в позитивной ноте и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в будущем. В этом клипе у нас было много интересных персонажей, в частности был енот и все, что от него мы хотели, мы получили"

- комментирует Алексей Фигуров, режиссер клипа.

Вылечив лимфому, певица Мария Миа представила новый клип "До утра"


Автором текста и композитором трека "До Утра" является сама Мария. Пожалуй, самым важным нюансом в съемках клипа является тот факт, что Мария, несмотря на химиотерапию и борьбу с раком в течение последних шести месяцев, героически выдержала двое съемочных суток и при этом ей удавалось потрясающе выглядеть в кадре:

"Трек "До Утра" очень личный, ведь я написала его самостоятельно, как и сценарий к клипу. В какой-то степени я бы назвала его судьбоносным, ведь после съемок я полетела в Мюнхен на последнюю химиотерпаию и обследование и выяснилось, что опухоли у меня нет, а значит полугодовая борьба с раком подошла к концу. Хотелось бы пожелать всем моим зрителям и поклонникам никогда не сдаваться, идти вперед с уверенно поднятой головой, ведь всё в наших руках и всё зависит исключительно от нашего настроя. Желаю всем отличного просмотра, позитива и всегда только радуги после дождя!"

- делится эмоциями Мария Миа.

Вылечив лимфому, певица Мария Миа представила новый клип "До утра"


Мы пожелаем Марии здоровья и конечно же предлагаем посмотреть крутой клип:



Источник фото: Инстаграм Мария Миа instagram.com/mariyamia

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Ключевые слова: Мария Миа

Количество просмотров: 949
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм Мария Миа

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Вылечив лимфому, певица Мария Миа представила новый клип "До утра" Улыбчивая девушка по имени Мария Миа (Mariya Mia) всем знакома по разным причинам.
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