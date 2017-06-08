Вылечив лимфому, певица Мария Миа представила новый клип "До утра"

Кто-то любит Марию, как певицу, кто-то узнает в ней подругу Алексея Воробьёва, а кто-то следит за историей артистки о том, как она по сей сей проходит курсы химиотерапии из-за диагноза лимфома.Страшный недуг Мария все-таки победила и отпраздновала это событие выпуском нового масштабного клипа "До Утра".Фантастический клип новой, но уже успешной артистки Марии Миа буквально ворвался со скоростью космического корабля на просторы интернета и российского шоу-бизнеса. После успешных релизов двух предыдущих работ "Письмо" (реж.Алексей Воробьев) и "Не Твоя" (реж. Дарья Балинова), Мария Миа продолжила свое творческое развитие уже на более высоком уровне, ведь клип "До Утра" сложно назвать обычным музыкальным видео."До Утра" - это скорее короткометражный фантастический фильм с ироничным сценарием, колоритными персонажами и конечно же высокопрофесссиональной режиссерской и операторской работой (реж. - А.Фигуров, оператор - Ю.Кокошкин). Первый съемочный день прошел в Аэропорту, именно со слов пилота начинается загадочная история "будьте осторожны, вспышки на солнце могут привести к аномальным явлениям": "Мы первый раз в жизни снимали в аэропорту, да и думаю, что никто из артистов этого еще не делал, мы своего рода первопроходцы"- комментирует Ярослав Степурко, продюсер клипа Марии Миа.Далее мы наблюдаем как Мария мчит с друзьями на летнюю вечеринку."Съемка вдоль трассы проходила с помощью оборудования Russian Arm, благодаря которому мы наслаждались динамикой и скоростью всех частей "Форсажа". Конечно же, это далеко не клиповое оборудование, но мы с Марией решили поэкспериментировать и получили потрясающую картинку"- комментирует Аня Фигурова, сценарист и второй режиссер клипа.В качестве самых колоритных персонажей во второй половине клипа мы наблюдаем не только друзей Марии, но и таких личностей как Россомаха, Дайнериз, пугающий Джокер и даже...человек-паук. Также в клипе принял участие филантроп и модель, основатель фонда Animal Cult Руслан Нарцисс в роли бармена-зомби, а Дино MC сыграл одного из "друзей" Марии."Нам как режиссёрской группе, было очень интересно работать над этим проектом, самое главное что с Марией мы на одной волне и у нас рождаются абсолютно сумасшедшие идеи, это очень важно когда твой креатив так поддерживается артистом, съёмки всегда проходят в позитивной ноте и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в будущем. В этом клипе у нас было много интересных персонажей, в частности был енот и все, что от него мы хотели, мы получили"- комментирует Алексей Фигуров, режиссер клипа.Автором текста и композитором трека "До Утра" является сама Мария. Пожалуй, самым важным нюансом в съемках клипа является тот факт, что Мария, несмотря на химиотерапию и борьбу с раком в течение последних шести месяцев, героически выдержала двое съемочных суток и при этом ей удавалось потрясающе выглядеть в кадре:"Трек "До Утра" очень личный, ведь я написала его самостоятельно, как и сценарий к клипу. В какой-то степени я бы назвала его судьбоносным, ведь после съемок я полетела в Мюнхен на последнюю химиотерпаию и обследование и выяснилось, что опухоли у меня нет, а значит полугодовая борьба с раком подошла к концу. Хотелось бы пожелать всем моим зрителям и поклонникам никогда не сдаваться, идти вперед с уверенно поднятой головой, ведь всё в наших руках и всё зависит исключительно от нашего настроя. Желаю всем отличного просмотра, позитива и всегда только радуги после дождя!"- делится эмоциями Мария Миа.Мы пожелаем Марии здоровья и конечно же предлагаем посмотреть крутой клип:Источник фото: Инстаграм Мария Миа instagram.com/mariyamia