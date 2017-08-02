Елена Ксенофонтова отправилась с детьми за границу

Для отдыха семья выбрала Тбилиси, где наслаждается местными красотами. Елена не забывает делиться и со своими подписчиками эмоциями и впечатлениями.«Прекрасная Грузия. Пока не до конца прочувствовала Тбилиси. Но Мцхета (первая столица Грузии), храмы 4-6 веков, долины, горы, хинкали - это что-то невероятное!» - делится Елена с фолловерами.Напомним, что недавно Ксенофонтовой пришлось бороться за опеку над своей дочерью с экс-супругом, в итоге суд она выиграла.