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Елена Ксенофонтова отправилась с детьми за границу

Сегодня, 13:24
Популярная актриса Елена Ксенофонтова, прославившаяся после съемок в сериале "Кухня", решила организовать своим детям незабываемое путешествие.

Елена Ксенофонтова отправилась с детьми за границу
Для отдыха семья выбрала Тбилиси, где наслаждается местными красотами. Елена не забывает делиться и со своими подписчиками эмоциями и впечатлениями.

Елена Ксенофонтова отправилась с детьми за границу


«Прекрасная Грузия. Пока не до конца прочувствовала Тбилиси. Но Мцхета (первая столица Грузии), храмы 4-6 веков, долины, горы, хинкали - это что-то невероятное!» - делится Елена с фолловерами.

Елена Ксенофонтова отправилась с детьми за границу


Напомним, что недавно Ксенофонтовой пришлось бороться за опеку над своей дочерью с экс-супругом, в итоге суд она выиграла.

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Ключевые слова: Елена Ксенофонтова

Количество просмотров: 3 042
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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