Лолита не стала терпеть критику в свой адрес

Также по этому поводу не смогла не высказаться блогер Лена Миро.«Ответьте мне на вопрос: почему толстых, возрастных баб так тянет демонстрировать свои безобразные телеса? На днях Лолита появилась на публике в костюме «Я урод». Зачем она это сделала? Ради пиара? Чтобы хоть как-то привлечь к себе – всеми забытой – внимание? Ну, допустим, привлекла», – считает Лена.Лолита решила не молчать на столь жесткую критику и написала ответный пост.«Как вы думаете, что я делаю? Я примеряю себя к положению «В гробу», потому что другого выхода у меня нет, только умереть и все. Все достаточно банально.Конечно, это трагедия. Огромная трагедия в моей жизни. Но что делать? Она из провинции, я из провинции. Ей хочется жить в Москве, ну и пусть живет себе на здоровье. Дорогая Леночка, спасибо тебе, что из забытой и никому не нужной певички ты сделала меня популярной. Я счастлива», – сообщила Милявская.Лолита восхищает своим отношением к различным ситуациям, она ко всему относится с юмором, что конечно же заслуживает похвал.