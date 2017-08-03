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Лолита не стала терпеть критику в свой адрес

Сегодня, 10:35
Недавний выход Лолиты Милявской на сцену фестиваля "Жара" в прозрачном боди вызвал много шума.

Лолита не стала терпеть критику в свой адрес
Также по этому поводу не смогла не высказаться блогер Лена Миро.

«Ответьте мне на вопрос: почему толстых, возрастных баб так тянет демонстрировать свои безобразные телеса? На днях Лолита появилась на публике в костюме «Я урод». Зачем она это сделала? Ради пиара? Чтобы хоть как-то привлечь к себе – всеми забытой – внимание? Ну, допустим, привлекла», – считает Лена.

Лолита не стала терпеть критику в свой адрес


Лолита решила не молчать на столь жесткую критику и написала ответный пост.

«Как вы думаете, что я делаю? Я примеряю себя к положению «В гробу», потому что другого выхода у меня нет, только умереть и все. Все достаточно банально.

Лолита не стала терпеть критику в свой адрес


Конечно, это трагедия. Огромная трагедия в моей жизни. Но что делать? Она из провинции, я из провинции. Ей хочется жить в Москве, ну и пусть живет себе на здоровье. Дорогая Леночка, спасибо тебе, что из забытой и никому не нужной певички ты сделала меня популярной. Я счастлива», – сообщила Милявская.

Лолита восхищает своим отношением к различным ситуациям, она ко всему относится с юмором, что конечно же заслуживает похвал.

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Ключевые слова: Лолита Милявская, Лена Миро

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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