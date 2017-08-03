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Борис Моисеев негодует из-за информации о проблемах с деньгами

Сегодня, 12:14
Недавно в Интернете распространилась информация о финансовых проблемах у певца Бориса Моисеева.

Борис Моисеев негодует из-за информации о проблемах с деньгами
По сведениям одного СМИ, исполнитель не платит коммунальные платежи, а также игнорирует оплату налогов. Журналисты решили разузнать все у самого Моисеева, он возмутился появлением такой новости.

Борис Моисеев негодует из-за информации о проблемах с деньгами


«Это бред сивой кобылы. Я возмущен, что про меня распускают такие слухи - то у меня онкология, то я кому-то что-то должен. В начале июня я приехал в Юрмалу и заплатил за коммуналку на год вперед, а также оплатил налог на землю. Если у кого-то есть сомнения в моей платежеспособности, могу запросить у управляющей компании копии квитанций, там все указано. И подобную информацию, кстати, можно найти в Интернете, все должники есть в базах, меня среди них нет», - ответил Борис.

Как удалось выяснить, совсем скоро Моисеев запускает новый проект помощи людям, перенесшим инсульт, как и он.

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Ключевые слова: Борис Моисеев

Количество просмотров: 3 835
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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