Борис Моисеев негодует из-за информации о проблемах с деньгами

По сведениям одного СМИ, исполнитель не платит коммунальные платежи, а также игнорирует оплату налогов. Журналисты решили разузнать все у самого Моисеева, он возмутился появлением такой новости.«Это бред сивой кобылы. Я возмущен, что про меня распускают такие слухи - то у меня онкология, то я кому-то что-то должен. В начале июня я приехал в Юрмалу и заплатил за коммуналку на год вперед, а также оплатил налог на землю. Если у кого-то есть сомнения в моей платежеспособности, могу запросить у управляющей компании копии квитанций, там все указано. И подобную информацию, кстати, можно найти в Интернете, все должники есть в базах, меня среди них нет», - ответил Борис.Как удалось выяснить, совсем скоро Моисеев запускает новый проект помощи людям, перенесшим инсульт, как и он.