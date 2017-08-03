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Анна Седокова удивилась безразличию коллег

Сегодня, 13:25
В апреле у популярной певицы Анны Седоковой случилось важное событие, она стала многодетной мамой.

Анна Седокова удивилась безразличию коллег
Но практически весь период беременности Анна занималась творчеством, и буквально за несколько месяцев до родов выпустила новый клип "Первая любовь". В видео она решила отойти от привычного образа и не стала в кадре оголяться.

Но как оказалось многие никак не отреагировали на скромный образ певицы, и Анна затаила обиду на своих коллег.

Анна Седокова удивилась безразличию коллег


«Я надеялась, что люди увидят меня с другой стороны, поймут, что я могу говорить на серьезные темы. И что вы думаете? Весь шоу-бизнес делает вид, будто меня не существует. Меня считают сбитым летчиком. В этом году я впервые за 15 лет не была номинирована ни на одну премию», - сообщила артистка.

Анна Седокова удивилась безразличию коллег


После этого исполнительница решила вернуться к сексуальному образу и представила клип "Увлечение", который набрал больше количество просмотров.

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 6 331
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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