Анна Седокова удивилась безразличию коллег

Но практически весь период беременности Анна занималась творчеством, и буквально за несколько месяцев до родов выпустила новый клип "Первая любовь". В видео она решила отойти от привычного образа и не стала в кадре оголяться.Но как оказалось многие никак не отреагировали на скромный образ певицы, и Анна затаила обиду на своих коллег.«Я надеялась, что люди увидят меня с другой стороны, поймут, что я могу говорить на серьезные темы. И что вы думаете? Весь шоу-бизнес делает вид, будто меня не существует. Меня считают сбитым летчиком. В этом году я впервые за 15 лет не была номинирована ни на одну премию», - сообщила артистка.После этого исполнительница решила вернуться к сексуальному образу и представила клип "Увлечение", который набрал больше количество просмотров.