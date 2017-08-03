Супруга рэпера ST оказала огромное влияние на него

Многие поражаются семейной идиллии, пара часто выходит в свет вместе. На днях Александр рассказал, как повлияла на него супруга.«У меня никогда не было чувства полной семьи, поэтому я всегда мечтал сам создать крепкую ячейку общества. Кстати, за что я особенно благодарен Ассоль – она помирила меня со всей моей семьей. После развода родителей я не общался с отцом, и с мамой у меня были не самые лучшие отношения.Ассоль сначала помирила меня с мамой и регулярно созванивается с ней, потом с отцом (у него уже двое детей). В этом году мы даже ездили на 90-летие моей бабушки, мамы отца. Вся семья держится на ней», – поделился рэпер в интервью.Супруги признаются, что с удовольствием проводят время друг с другом, и быт не убил страсть между ними.