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Супруга рэпера ST оказала огромное влияние на него

Сегодня, 13:30
Александр Степанов, которого все знают под псевдонимом ST, на протяжении двух лет женат на своей супруге Ассоль Васильевой.

Супруга рэпера ST оказала огромное влияние на него
Многие поражаются семейной идиллии, пара часто выходит в свет вместе. На днях Александр рассказал, как повлияла на него супруга.

«У меня никогда не было чувства полной семьи, поэтому я всегда мечтал сам создать крепкую ячейку общества. Кстати, за что я особенно благодарен Ассоль – она помирила меня со всей моей семьей. После развода родителей я не общался с отцом, и с мамой у меня были не самые лучшие отношения.

Супруга рэпера ST оказала огромное влияние на него


Ассоль сначала помирила меня с мамой и регулярно созванивается с ней, потом с отцом (у него уже двое детей). В этом году мы даже ездили на 90-летие моей бабушки, мамы отца. Вся семья держится на ней», – поделился рэпер в интервью.

Супруги признаются, что с удовольствием проводят время друг с другом, и быт не убил страсть между ними.

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Ключевые слова: ST

Количество просмотров: 1 755
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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