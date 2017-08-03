Беременная возлюбленная Криштиану Роналду дала первое интервью

Но последние месяцы новости о спортсмене появляются с завидной регулярностью.Сначала сообщалось о том, что Криштиану закрутил роман с моделью Джорджиной Родригес, затем все начали обсуждать интересное положение возлюбленной спортсмена, а потом стало известно о рождении у Криштиану близнецов от суррогатной матери.И вот впервые Джорджина решилась побеседовать с журналистами и рассказать о своей жизни.«Я очень семейный человек. Люблю детей, природу, животных. У меня есть кот, ему сейчас три года, он мой лучший друг. Мне нравится окружать себя людьми, которые вдохновляют меня на то, чтобы с каждым днем становиться лучше, и которые дарят мне положительные эмоции.Мне нравится заботиться о себе. Для меня важно регулярно заниматься спортом и придерживаться сбалансированной диеты. Я стараюсь есть только органическую пищу, избегаю всего, что приносит чувство тяжести. Я не сижу на строгой диете, разрешаю себе послабления время от времени. Жизнь была бы очень скучной, если бы мы не позволяли себе маленькие шалости!», — делится девушка.Надеюсь спортсмен сможет сохранить отношения со своей девушкой и после рождения ребенка.