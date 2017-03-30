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Ксения Собчак поможет возродить "Фабрику звезд"

Вчера, 22:52
Телеведущая Ксения Собчак получила новую работу.

Ксения Собчак поможет возродить "Фабрику звезд"
Шоу "Фабрика звезд" впервые состоялось на Первом канале в 2002 году и имело грандиозный успех - в первую очередь из-за того, что передачи такого формата никогда ранее не появлялись на российском телевидении. Несколько сезонов проекта подарили шоубизнесу много громких имен, некоторые выпускники "Фабрики" и по сей день являются большими звездами.

Ксения Собчак поможет возродить "Фабрику звезд"


С годами популярность шоу постепенно падала и вскоре прошел последний сезон. Но недавно стало известно о возрождении проекта - им займется телеканал МУЗ-ТВ. Сможет ли новая передача снискать славу своей предшественницы, покажет время. Но одним известным именем новая "Фабрика" уже может похвастаться - ведущей назначена Ксения Собчак.

Ксения Собчак поможет возродить "Фабрику звезд"


Ксения Собчак поможет возродить "Фабрику звезд"

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Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 1 261
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, soulpost.ru

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