Ксения Собчак поможет возродить "Фабрику звезд"

Шоу "Фабрика звезд" впервые состоялось на Первом канале в 2002 году и имело грандиозный успех - в первую очередь из-за того, что передачи такого формата никогда ранее не появлялись на российском телевидении. Несколько сезонов проекта подарили шоубизнесу много громких имен, некоторые выпускники "Фабрики" и по сей день являются большими звездами.С годами популярность шоу постепенно падала и вскоре прошел последний сезон. Но недавно стало известно о возрождении проекта - им займется телеканал МУЗ-ТВ. Сможет ли новая передача снискать славу своей предшественницы, покажет время. Но одним известным именем новая "Фабрика" уже может похвастаться - ведущей назначена Ксения Собчак.