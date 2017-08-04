Мария Погребняк высказалась в защиту женщин, которые охотятся за олигархами

Мария удивляется тому, что многие осуждают тех девушек, которые охотятся за богатыми мужчинами. По ее мнению, ничего плохого в этом нет.«Отдельным пунктом я ставлю занятие эскортом и проституцией, в которых у нас подозревают любую мало-мальски красивую женщину. Лет десять назад все без исключения глянцевые журналы и телевизионные проекты воспевали весьма интересную профессию – так называемых охотниц за олигархами. От Маши Малиновской, Ульяны Цейтлиной читательницы узнавали, что в погоне за принцем следует завтракать и полдничать непременно в «Балчуге», надевать все лучшее на вечер в SohoRooms или «Веранду у Дачи», а чтобы уж совсем наверняка кого-то зацепить, следует отправляться на бизнес-форум. Отмечу, тогда все эти дамы всерьез заминались этим делом и нисколько не стеснялись своего занятия», - считает женщина.Судя по всему она тоже относилась к числу таких женщин, выйдя замуж за спортсмена.