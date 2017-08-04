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Мария Погребняк высказалась в защиту женщин, которые охотятся за олигархами

Сегодня, 11:41
Жена известного футболиста Павла Погребняка Мария нередко становится гостьей различных ток-шоу, в которых пришедшие обсуждают поведение столичных женщин.

Мария Погребняк высказалась в защиту женщин, которые охотятся за олигархами
Мария удивляется тому, что многие осуждают тех девушек, которые охотятся за богатыми мужчинами. По ее мнению, ничего плохого в этом нет.

Мария Погребняк высказалась в защиту женщин, которые охотятся за олигархами


«Отдельным пунктом я ставлю занятие эскортом и проституцией, в которых у нас подозревают любую мало-мальски красивую женщину. Лет десять назад все без исключения глянцевые журналы и телевизионные проекты воспевали весьма интересную профессию – так называемых охотниц за олигархами. От Маши Малиновской, Ульяны Цейтлиной читательницы узнавали, что в погоне за принцем следует завтракать и полдничать непременно в «Балчуге», надевать все лучшее на вечер в SohoRooms или «Веранду у Дачи», а чтобы уж совсем наверняка кого-то зацепить, следует отправляться на бизнес-форум. Отмечу, тогда все эти дамы всерьез заминались этим делом и нисколько не стеснялись своего занятия», - считает женщина.

Судя по всему она тоже относилась к числу таких женщин, выйдя замуж за спортсмена.

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Ключевые слова: Мария Погребняк

Количество просмотров: 3 588
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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