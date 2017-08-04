Александр Серов нелестно высказался о возлюбленном экс-жены

Артист до сих пор не можешь смириться с этим. По его словам, он все старался делать для супруги, а она не ценила его.«Я человек домашний, с гастролей убегал к семье, не рвался ни на какие гулянки, в рестораны. Зарабатывал всегда для семьи, для нашей дочери Мишель. А жена меня так подставила. После развода ей удалось вытащить из меня два с половиной миллиона долларов», – делится мужчина с журналистами.Также Серов высказался и о нынешнем избраннике бывшей жены, осудив ее выбор.«Мне рассказывают, что в последнее время она начала пить, живет с каким-то, мягко говоря, быком. До сих пор не понимаю, как она меня могла променять на все это. Я ведь никаких претензий в браке не вызывал. Она ни с кем меня не заставала. Наоборот, все было ради нее», – считает Серов.А гимнастка одно время рассказывала, что жизнь с Александром была непроста, а последние три года перед разводом они вообще жили отдельно.