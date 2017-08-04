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София Вергара снялась в откровенной фотосессии без одежды

Сегодня, 18:36
В свои 45 лет знаменитая актриса София Вергара может посоревноваться с молодыми девушками.

София Вергара снялась в откровенной фотосессии без одежды
На днях знаменитость приняла участие в фотосессии для глянцевого журнала, в которой снялась голой. Сама София признается, что нисколько не смущается такой съемки, наоборот гордится собой.

София Вергара снялась в откровенной фотосессии без одежды


«Перед вами 45-летняя женщина, которая не боится показать свое тело», — делится Вергара.

София рассказывает, что не пытается выглядеть моложе, а считает, что в каждом возрасте своя изюминка.

София Вергара снялась в откровенной фотосессии без одежды


«Я хочу выглядеть на свой возраст, но при этом хочу выглядеть отлично. Думаю, если ты помешан на желании выглядеть молодо и гонишься за юностью, ты постепенно сходишь с ума», — признается актриса.

София Вергара снялась в откровенной фотосессии без одежды


Хотя кто знает, может дело в любви, женщину во всем поддерживает ее супруг актер Джо Манганьелло, с которым она счастлива, несмотря на множество слухов о разводе.

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Ключевые слова: София Вергара

Количество просмотров: 12 441
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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