София Вергара снялась в откровенной фотосессии без одежды

На днях знаменитость приняла участие в фотосессии для глянцевого журнала, в которой снялась голой. Сама София признается, что нисколько не смущается такой съемки, наоборот гордится собой.«Перед вами 45-летняя женщина, которая не боится показать свое тело», — делится Вергара.София рассказывает, что не пытается выглядеть моложе, а считает, что в каждом возрасте своя изюминка.«Я хочу выглядеть на свой возраст, но при этом хочу выглядеть отлично. Думаю, если ты помешан на желании выглядеть молодо и гонишься за юностью, ты постепенно сходишь с ума», — признается актриса.Хотя кто знает, может дело в любви, женщину во всем поддерживает ее супруг актер Джо Манганьелло, с которым она счастлива, несмотря на множество слухов о разводе.