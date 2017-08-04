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Татьяна Навка очаровала сеть селфи с дочерьми

Сегодня, 20:15
Фигуристка Татьяна Навка обновила блог свежей фотографией.

Татьяна Навка очаровала сеть селфи с дочерьми
Подписчики блога популярной спортсменки и супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки смогли увидеть сразу две копии звезды - и 17-летняя Саша от брака с Александром Жулиным, и 2-летняя Надя от нынешнего супруга невероятно похожи на свою маму.

Татьяна Навка очаровала сеть селфи с дочерьми


"Хоть и папины дочки, но все равно мамины!!!" - подписала снимок Татьяна.

Татьяна Навка очаровала сеть селфи с дочерьми


Татьяна Навка очаровала сеть селфи с дочерьми

← Саша Холидей поделилась с поклонникам...

Ключевые слова: Татьяна Навка

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Татьяна Навка очаровала сеть селфи с дочерьми Фигуристка Татьяна Навка обновила блог свежей фотографией.
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