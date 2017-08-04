Татьяна Навка очаровала сеть селфи с дочерьми

Подписчики блога популярной спортсменки и супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки смогли увидеть сразу две копии звезды - и 17-летняя Саша от брака с Александром Жулиным, и 2-летняя Надя от нынешнего супруга невероятно похожи на свою маму."Хоть и папины дочки, но все равно мамины!!!" - подписала снимок Татьяна.