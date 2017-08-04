"Хоть и папины дочки, но все равно мамины!!!" - подписала снимок Татьяна.
Татьяна Навка очаровала сеть селфи с дочерьми
Сегодня, 20:15
Фигуристка Татьяна Навка обновила блог свежей фотографией.
Подписчики блога популярной спортсменки и супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки смогли увидеть сразу две копии звезды - и 17-летняя Саша от брака с Александром Жулиным, и 2-летняя Надя от нынешнего супруга невероятно похожи на свою маму.
"Хоть и папины дочки, но все равно мамины!!!" - подписала снимок Татьяна.
"Хоть и папины дочки, но все равно мамины!!!" - подписала снимок Татьяна.
← Саша Холидей поделилась с поклонникам...
Ключевые слова: Татьяна Навка
Количество просмотров: 0
Количество просмотров: 0
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Татьяна Навка очаровала сеть селфи с дочерьми Фигуристка Татьяна Навка обновила блог свежей фотографией.
Саша Холидей поделилась с поклонниками новым синглом и новостью о будущем ребенке Саша Холидей сумела порадовать поклонников не только новым ярким и летним треком, но и новостью о своей беременности.
София Вергара снялась в откровенной фотосессии без одежды В свои 45 лет знаменитая актриса София Вергара может посоревноваться с молодыми девушками.
В Сети появилась близнец Джиджи Хадид Некоторое время назад фолловеры голландской модели и блогера Изы Джерман обнаружили нечто удивительное.