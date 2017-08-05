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Наталью Штурм осудили за эротические снимки

Сегодня, 12:35
Вот уже на протяжении нескольких дней певица Наталья Штурм активно публикует в своем Инстаграм снимки, на которых она запечатлена обнаженной.

Наталью Штурм осудили за эротические снимки
Эти публикации вызвали бурную реакцию пользователей Интернета. Некоторые считают, что Наталья просто шикарно выглядит, другие же возмущаются такими пошлыми фотографиями.

Наталью Штурм осудили за эротические снимки


Женщина судя по всему читает комментарии к своим постам, так как недавно появилась новая публикация, в которой она обратилась к злопыхателям.

Наталью Штурм осудили за эротические снимки


«Эх, была ни была... Сгорел забор – гори и хата! Выключаю комментарии и оставляю вас наедине с вашими высокими мыслями», – написала Штурм, добавив хэштеги «ужас», «бабка в климаксе», «с ума сошла», «какая пошлость», «извращенка», «отписываюсь» и «что станет говорить княгиня Марья Алексеевна».

Наталью Штурм осудили за эротические снимки


Ей видимо нравится такое внимание к собственной персоне, и скоро судя по всему мы увидим новую порцию пошлых снимков женщины.

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Ключевые слова: Наталья Штурм

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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