Наталью Штурм осудили за эротические снимки

Эти публикации вызвали бурную реакцию пользователей Интернета. Некоторые считают, что Наталья просто шикарно выглядит, другие же возмущаются такими пошлыми фотографиями.Женщина судя по всему читает комментарии к своим постам, так как недавно появилась новая публикация, в которой она обратилась к злопыхателям.«Эх, была ни была... Сгорел забор – гори и хата! Выключаю комментарии и оставляю вас наедине с вашими высокими мыслями», – написала Штурм, добавив хэштеги «ужас», «бабка в климаксе», «с ума сошла», «какая пошлость», «извращенка», «отписываюсь» и «что станет говорить княгиня Марья Алексеевна».Ей видимо нравится такое внимание к собственной персоне, и скоро судя по всему мы увидим новую порцию пошлых снимков женщины.