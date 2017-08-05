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Людмила Чурсина поведала, почему осталась одна в старости

Вчера, 22:47
Знаменитая актриса Людмила Чурсина в молодые годы свела с ума многих мужчин своей красотой.

Людмила Чурсина поведала, почему осталась одна в старости
Да и сама актриса признается, что была очень влюбчива, поэтому и три раза выходила замуж. Но в свои 76 лет с Чурсиной нет рядом любимого мужчины, но это, по признанию актрисы, ее осознанный выбор. Она все свое время уделяет семьей покойной сестры.

Людмила Чурсина поведала, почему осталась одна в старости


«У меня есть племянник Алексей, его жена Катя и две внучатые племянницы – Саша семи лет, и Настенька, ей двенадцать. Я их очень люблю и фактически они мои внучки. Когда умер папа Алексея, а затем и мама, моя сестра, я взяла на себя заботу о них. Это для меня смысл жизни, это меня держит, помимо ролей и театра. Потому отвлекаться и постоянно рассматривать, к кому бы прилепиться, это не для меня», - сообщила женщина.

По словам актрисы, она и сейчас с обожанием смотрит на представителей сильного пола.

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Ключевые слова: Людмила Чурсина

Количество просмотров: 8 099
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit, ok.ru

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