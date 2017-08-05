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Дарья Донцова ответила на слухи о страшном заболевании

Вчера, 22:54
Известная писательница Дарья Донцова некоторое время назад смогла вылечиться от рака.

Дарья Донцова ответила на слухи о страшном заболевании
На днях же женщина возмутилась слухами, которые распространились вокруг нее. Говорилось, что у Донцовой обнаружили рецидив заболевания, что крайне поразило саму Дарью.

Дарья Донцова ответила на слухи о страшном заболевании


«Любимые мои! Я здорова, как корова! – написала в своем микроблоге писательница. - Ангелы мои, не верьте же информации, которая исходит от не пойми кого. Если в моей жизни произойдет нечто важное, я приду в эфир федеральных каналов ТВ и все вам сама расскажу. Вы меня хорошо знаете и, надеюсь, понимаете, что онкология не та вещь, которую я стану скрывать. Да, я не вываливаю людям на голову свои личные, семейные проблемы, мои дети, внук и внучки не медийные лица. Но про онкологию я тут же расскажу. Пожалуйста, не переживайте».

Стоит отметить, что Дарья боролась с раком молочной железы, и ей пришлось нелегко. Она прошла 18 курсов химиотерапии, сделала 4 операции, но результаты не заставили себя ждать, болезнь отступила.

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Ключевые слова: Дарья Донцова

Количество просмотров: 5 174
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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