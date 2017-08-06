Тина Канделаки рассказала о том, как можно добиться женщине успеха в современном мире

Речь в беседе зашла и о том, как можно добиться успеха женщинам в современном мире.«В России не существует феминизма. О каком феминизме может идти речь, когда женщин объективно гораздо больше, чем мужчин, и все женщины находятся в той или иной степени в поиске мужчин. Поэтому сексизм есть, а феминизма (в понятном западному обществу значении этого слова) пока нет. Почему феминизм может стать проблемой? Потому что у нас пока еще достаточно консервативное общество.Любой женщине в нашей стране вне зависимости от ее профессии приходится доказывать и показывать мужчинам, что зачастую мы можем быть профессиональнее многих из них и гендерное различие не должно влиять на оценку качества работы или профессионального уровня.Причиной низкого профессионализма является низкий профессионализм, а не пол», — считает Тина.Стоит отметить, что многим не понравилось назначение Канделаки генеральным директором нового телеканала, и некоторые телеведущие даже объявили ей бойкот.