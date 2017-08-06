Полина Гагарина поведала о неудачном отдыхе

Но этот опыт оказался неудачным, и Полина решила поделиться этим со своими фолловерами. Отпуск на Лазурном берегу оказался ужасным, несмотря на то, что отель имел высокий рейтинг и был недешевым.«У отеля есть собственный пляж, но совсем условный, так как там в основном пирсы. Мы ютились на 4-х лежаках на 2-х квадратных метрах на песочке — лежаки были платными и полотенца тоже и стоили они совсем не дешево. Этот факт меня возмущал очень сильно — отель 5 звезд предлагает своим гостям платить за лежак кругленькую сумму.Мой муж ходил в магазин за детской водой, подгузниками и фруктами — этот факт почему-то очень возмущал ресепшн. Они считали, что мы должны заказывать воду только в отеле, а уж фрукты тем более. Местные рестораны оказались очень дорогими и чем известнее они были, тем менее вкусно там кормили…» - поделилась Гагарина.Несмотря на все минусы семье очень понравились пейзажи и прозрачное море, в котором они проводили много времени.