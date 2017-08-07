Внуки Софии Ротару рассказали о жизни своей бабушки

София Михайловна будет праздновать юбилейную дату со своей семьей, сыном Русланом, снохой Светланой и внуками Анатолием и Софией. Перед знаменательной датой наследники Софии Ротару побеседовали с журналистами и поделились подробностями жизни любимой бабушки.«Каждый год мы старается ко дню рождения бабушки приготовить сюрприз, - поведал Анатолий. - Например, неожиданно для нее собираем ее братьев и сестер и едем в какое-то особенное место, или арендуем лодку и идем на весь день в море, с рыбалкой и купанием. В этом году в канун юбилея мы поехали в Баку, где состоялся праздничный концерт. Молодые артисты спели кавер-версии ее хитов, а сама София Михайловна по-новому хорошо известные песни».«Соня научила нас радоваться мелочам, - делится в свою очередь Соня. - А еще - уважать людей, ценить искренность и дружбу. Также целеустремленности и трудолюбию, тонкому чувству юмора. Но и мы, в свою очередь, стараемся ей что-то подсказывать, помогать. Например, бабушка не умела пользоваться FaceTime, WhatsApp и Skype. Мы помогли ей освоить мессенджеры, чтобы всегда быть на связи. А еще создали аккаунт в «Инстаграм» @sofiarotaru.official . Теперь она делится с поклонниками новостями».Поздравляем Софию Михайловну с юбилеем!