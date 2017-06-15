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Илон Макс впервые откровенно рассказал о разрыве с Эмбер Хёрд

Вчера, 19:29
Скандальная актриса Эмбер Хёрд вновь осталась одна - миллиардер Илон Макс назвал причину расставания со звездой.

Илон Макс впервые откровенно рассказал о разрыве с Эмбер Хёрд
Известная актриса Эмбер Хёрд, чей громкий развод с актером Джонни Деппом ещё долго будут обсуждать различные издания, осталась без нового возлюбленного Илона Маска. Когда только стало известно об их отношениях, друзья миллиардера, да и простые пользователи сети были уверены - со стороны Эмбер никакой любви нет, и от Илона ей нужно тоже самое, что и от Джонни - деньги.

Илон Макс впервые откровенно рассказал о разрыве с Эмбер Хёрд


Илон Макс впервые откровенно рассказал о разрыве с Эмбер Хёрд


Тем не менее, Хёрд, видимо, настолько удалось очаровать Маска, что он даже познакомил её со своими детьми от предыдущего брака. Но то ли постоянная нехватка времени, то ли слухи об отношениях актрисы с женщинами на стороне, всё таки положили конец их роману.

Илон Макс впервые откровенно рассказал о разрыве с Эмбер Хёрд


"Чтобы положить конец всей этой шумихе, которую подняли издания в выходные, хочу прояснить: пусть мы с Эмбер больше и не вместе, мы по-прежнему друзья и близкие люди, которые любят друг друга. Отношения на расстоянии, когда у каждого очень много работы и обязанностей, - это всегда сложно. Но кто знает, что будет завтра..." - написал в блоге Маск.

Илон Макс впервые откровенно рассказал о разрыве с Эмбер Хёрд

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Ключевые слова: Эмбер Херд, Илон Маск

Количество просмотров: 3 302
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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