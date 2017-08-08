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Ванесса Паради вышла в свет с новым возлюбленным

Вчера, 19:52
Французская актриса Ванесса Паради появилась на премьере фильма со своим избранником.

Ванесса Паради вышла в свет с новым возлюбленным
Ванесса Паради и Джонни Депп прожили в гражданском браке почти 15 лет и воспитали двоих детей. Их отношения разрушил "служебный роман" Деппа с актрисой Эмбер Херд, чуть позже закончившийся скандальным разводом. Но Паради не только не осудила бывшего супруга за измену, но и всячески поддерживала его во время развода, даже написав открытое письмо о том, какой он замечательный муж и отец.

Ванесса Паради вышла в свет с новым возлюбленным


Затем многие издания неоднократно сообщали, что Джонни и Ванесса вновь живут вместе, однако достоверно известно лишь о том, что Паради с детьми навещала актера на его личном острове после бракоразводного процесса.

Ванесса Паради вышла в свет с новым возлюбленным


Осенью прошлого года Ванесса закрутила роман с режиссером Самюэлем Беншентри, а на днях они вместе прибыли на кинофестиваль в Локарно, чтобы представить свою новую работу - фильм "Собака".

Ванесса Паради вышла в свет с новым возлюбленным


Ванесса Паради вышла в свет с новым возлюбленным

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Ключевые слова: Ванесса Паради, Джонни Депп

Количество просмотров: 6 331
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, just jared

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