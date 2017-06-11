Стал известен пол будущего малыша Криштиану Роналду и его избранницы

Главную звезду мирового футбола уже сейчас можно назвать полноправным многодетным папой - он воспитывает троих детей и все они рождены от суррогатной матери. Криштиану-младшему уже 7 лет, а буквально пару месяцев назад на свет появились двойняшки - мальчик Матео и девочка Ева. В это время стало достоверно известно, что возлюбленная Роналду Джорджина Родригес беременна первенцем.В свежем интервью футболист сам раскрыл пол будущего малыша - роды планируются на ноябрь, на свет появится девочка. Чуть ранее Криштиану заявлял, что его старший сын, да и он сам, мечтают, чтобы в семье было семеро детей.