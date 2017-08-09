Алексей Самсонов считает, что виновники ДТП хотят попиариться за его счет

Другие участники ДТП написали заявление в полицию на Самсонова, так как не удалось все уладить мирно.«Двигались по узкой двухполосной дороге, была пробка. Алексей пытался нас обогнать, выехал на встречку. Видимо, не рассчитал свои силы. Он очень хотел, чтобы мы пропустили его в наш ряд, но сделать это было невозможно из-за плотного движения. Самсонов злился, показывал нам кулаки и неприличные жесты. На этом он не успокоился. Ехал за нами, перегородил дорогу, выбежал, стал кричать и сбил кулаком внешнее зеркало», – делится участница происшествия.Но Самсонов считает, что обидчики хотят попиариться на его имени.«Я хотел перестроиться в общий поток, а мне перегородили дорогу и не давали проехать, - делится мужчина. - Я вышел из машины, чтобы поговорить с обидчиком. Мы просто сцепились языками, никакого скандала не было, без мата. Мужчина, который сидел за рулем, сбил стекло своего автомобиля о мою руку. В итоге я просто уехал, а этот человек вместе со своей женой остался стоять на аварийке. Собирался какое-то заявление писать, хотя причин для этого нет. Видимо, узнали во мне медийную личность и просто хотят пиариться».Посмотрим, чем же закончится данный конфликт.