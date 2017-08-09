Стас Садальский испытывает проблемы со здоровьем

Актер играет в спектаклях, но со съемками в фильмах закончил уже четыре года назад. Все знают Садальского, как человека, который на любую ситуацию выскажет свою точку зрения. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код артиста и спрогнозировать его будущее.«Окружающие прощают Стасу его выходки, не обижаются на то, что он пишет в своем блоге, потому что он фартовый и обаятельный человек, на него невозможно злиться. Он относится к категории приносящих удачей людей. Он мужчина-амулет, дружба и общение с ним способна оборачиваться для людей финансовой выгодой.У него слабая поджелудочная железа, ему надо следить за питанием. Но в целом в ближайшие три года здоровье не будет его беспокоить», - считает женщина.Через три года Стасу исполнится уже 69 лет, так что вполне возможно, что он примет решение завершить карьеру к этому возрасту.