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Стас Садальский испытывает проблемы со здоровьем

Сегодня, 11:07
Вчера, 8 августа, день рождения отмечал скандально известный Стас Садальский, которому исполнилось 66 лет.

Стас Садальский испытывает проблемы со здоровьем
Актер играет в спектаклях, но со съемками в фильмах закончил уже четыре года назад. Все знают Садальского, как человека, который на любую ситуацию выскажет свою точку зрения. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код артиста и спрогнозировать его будущее.

«Окружающие прощают Стасу его выходки, не обижаются на то, что он пишет в своем блоге, потому что он фартовый и обаятельный человек, на него невозможно злиться. Он относится к категории приносящих удачей людей. Он мужчина-амулет, дружба и общение с ним способна оборачиваться для людей финансовой выгодой.

Стас Садальский испытывает проблемы со здоровьем


У него слабая поджелудочная железа, ему надо следить за питанием. Но в целом в ближайшие три года здоровье не будет его беспокоить», - считает женщина.

Через три года Стасу исполнится уже 69 лет, так что вполне возможно, что он примет решение завершить карьеру к этому возрасту.

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Ключевые слова: Стас Садальский

Количество просмотров: 1 755
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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