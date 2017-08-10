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Певица Виктория Ланевская представила новую песню "Ты зовёшь, я лечу"

Сегодня, 18:05
Очаровательная певица и актриса Виктория Ланевская презентовала слушателям песню "Ты зовёшь, я лечу".

Певица Виктория Ланевская представила новую песню "Ты зовёшь, я лечу"
"Этой весной я познакомилась с талантливым композитором и певцом Дмитрием Пряновым, и мы решили спеть вместе, выпустив яркий дуэт. Во время записи Дима показал мне демо песни "Ты зовёшь, я лечу" и она сразу запомнилась мне, легла на душу! Потом я улетела в отпуск в Италию, поймав себя на мысли, что все время напеваю её, что песня меня не отпускает! Написала об этом Диме, а он ответил просто и ясно - "Забирай, она твоя, дарю!". И сегодня я дарю всем своим слушателям новую песню "Ты зовёшь, я лечу" - музыка Дмитрий Прянов, стихи Ирина Савельева! Любите и будьте любимы!"

- поделилась Виктория Ланевская.

Певица Виктория Ланевская представила новую песню "Ты зовёшь, я лечу"


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Ключевые слова: Виктория Ланевская

Количество просмотров: 2 158
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба Виктории Ланевской

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