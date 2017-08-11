Лиза Пескова считает, что неправильно осуждать жену президента Франции

А виной всему то, что женщина старше своего мужа на 25 лет. На днях Лиза Пескова решила заступиться за супругу президента и осудила критиков.«Нет ничего примитивнее, чем судить об отношениях двух людей исходя из их возраста. Разве цифры в паспорте имеют значение? Важно то, как сам человек себя ощущает. Как много мы встречаем молодых стариков, которые уже в 25 лет устали от жизни и которым ничего не интересно, и сколько есть юных душой 70-, 80-летних «старичков».Кто-то обольет грязью, а кто-то подумает: «Мини, шпильки, идеальная фигура, прическа, маникюр и муж – самый молодой президент Франции!» (…) Лишь немногие способны наплевать на мнение все больше и больше сереющей в наше время массы, понимая, что большинства преград просто-напросто не существует», – считает девушка.По мнению Лизы, иногда 60-летние женщины выглядят гораздо лучше молодых девушек.