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Лиза Пескова считает, что неправильно осуждать жену президента Франции

Сегодня, 10:32
В последние несколько недель во Франции идет сбор подписей, чтобы не присваивать жене президента Бриджит Макрон статуса первой леди.

Лиза Пескова считает, что неправильно осуждать жену президента Франции
А виной всему то, что женщина старше своего мужа на 25 лет. На днях Лиза Пескова решила заступиться за супругу президента и осудила критиков.

Лиза Пескова считает, что неправильно осуждать жену президента Франции


«Нет ничего примитивнее, чем судить об отношениях двух людей исходя из их возраста. Разве цифры в паспорте имеют значение? Важно то, как сам человек себя ощущает. Как много мы встречаем молодых стариков, которые уже в 25 лет устали от жизни и которым ничего не интересно, и сколько есть юных душой 70-, 80-летних «старичков».

Лиза Пескова считает, что неправильно осуждать жену президента Франции


Кто-то обольет грязью, а кто-то подумает: «Мини, шпильки, идеальная фигура, прическа, маникюр и муж – самый молодой президент Франции!» (…) Лишь немногие способны наплевать на мнение все больше и больше сереющей в наше время массы, понимая, что большинства преград просто-напросто не существует», – считает девушка.

По мнению Лизы, иногда 60-летние женщины выглядят гораздо лучше молодых девушек.

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Ключевые слова: Лиза Пескова, Бриджит Макрон

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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