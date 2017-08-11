Сальма Хайек не обращает внимания на критику в свой адрес

Но по признанию самой актрисы, ее нередко критиковали за внешность. Кто-то отрицательно высказывался о ее кудрявх волосах, кому-то не нравились объемные формы.«Иногда я думаю, зачем мне выглядеть хорошо? Мне 50, у меня есть мужчина… А потом понимаю, что я выгляжу хорошо только для мужа, потому что я не хочу его потерять, — говорит Хайек. — Мне очень нравится слово фигуристый. Оно такое игривое. Прямые линии иногда становятся скучными».Но для актрисы самое главное признание ее супруга, а он ее любит любой.«Как-то я сказала ему, что не могу пойти на мероприятия с кудрявыми волосами. В ответ он заявил, что это моя изюминка, которая мне очень идет, ведь я «электрическая» — через мои волосы выходит моя энергетика», — призналась актриса.Стоит отметить, что супруги вместе уже на протяжении восьми лет.