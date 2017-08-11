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Сальма Хайек не обращает внимания на критику в свой адрес

Сегодня, 12:25
Все просто поражаются тому, как шикарно выглядит 50-летняя актриса Сальма Хайек.

Сальма Хайек не обращает внимания на критику в свой адрес
Но по признанию самой актрисы, ее нередко критиковали за внешность. Кто-то отрицательно высказывался о ее кудрявх волосах, кому-то не нравились объемные формы.

«Иногда я думаю, зачем мне выглядеть хорошо? Мне 50, у меня есть мужчина… А потом понимаю, что я выгляжу хорошо только для мужа, потому что я не хочу его потерять, — говорит Хайек. — Мне очень нравится слово фигуристый. Оно такое игривое. Прямые линии иногда становятся скучными».

Сальма Хайек не обращает внимания на критику в свой адрес


Но для актрисы самое главное признание ее супруга, а он ее любит любой.

«Как-то я сказала ему, что не могу пойти на мероприятия с кудрявыми волосами. В ответ он заявил, что это моя изюминка, которая мне очень идет, ведь я «электрическая» — через мои волосы выходит моя энергетика», — призналась актриса.

Стоит отметить, что супруги вместе уже на протяжении восьми лет.

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Ключевые слова: Сальма Хайек

Количество просмотров: 2 028
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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