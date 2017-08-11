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Карл Лагерфельд впервые побеседовал на тему личной жизни

Сегодня, 12:33
На протяжении многих лет именитый модельер Карл Лагерфельд никому не рассказывал о своей личной жизни.

Карл Лагерфельд впервые побеседовал на тему личной жизни
Но недавно все таки он решил поведать о своей самой большой любви Жаке де Башере французской журналистке Мари Оттави. Карл и Жак были вместе на протяжении двадцати лет, но в 1989 году Жака не стало из-за СПИДа.

«Я любил его. Он очаровал меня.

Карл Лагерфельд впервые побеседовал на тему личной жизни


Конечно, я знал о том, что он мне изменял. Но я старался замечать в нем только положительные стороны», - делится модельер.

Стоит отметить, что данный материал был использован в книге, в которой рассказывается о Жаке де Башере.

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Ключевые слова: Карл Лагерфельд

Количество просмотров: 2 691
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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