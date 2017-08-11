Карл Лагерфельд впервые побеседовал на тему личной жизни

Но недавно все таки он решил поведать о своей самой большой любви Жаке де Башере французской журналистке Мари Оттави. Карл и Жак были вместе на протяжении двадцати лет, но в 1989 году Жака не стало из-за СПИДа.«Я любил его. Он очаровал меня.Конечно, я знал о том, что он мне изменял. Но я старался замечать в нем только положительные стороны», - делится модельер.Стоит отметить, что данный материал был использован в книге, в которой рассказывается о Жаке де Башере.