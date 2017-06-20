В мае текущего года Челси вышла на свободу и сразу же вызвала небывалый интерес у СМИ. 29-летнюю девушку уже пригласили на фотосессию для глянцевого издания. На страницах Vogue она появится в винтажном красном купальнике.
Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, ставший женщиной, появился на страницах Vogue
Сегодня, 16:53
Прославившийся на весь мир благодаря масштабному сливу секретной информации о войне США в Ираке, солдат Брэдли Мэннинг стал девушкой по имени Челси.
За разглашение секретных документов в 2013 году, Брэдли был приговорен к 35 годам тюремного заключения. Уже на следующий день после приговора он заявил, что намерен стать женщиной, так как с самого детства он чувствовал себя "не в своей тарелке". В тюрьме Мэннинг прошел курс гормональной терапии. Из 35 лет Брэдли, уже ставший Челси, отсидел только 7 и был помилован президентом Бараком Обамой.
В мае текущего года Челси вышла на свободу и сразу же вызвала небывалый интерес у СМИ. 29-летнюю девушку уже пригласили на фотосессию для глянцевого издания. На страницах Vogue она появится в винтажном красном купальнике.
В мае текущего года Челси вышла на свободу и сразу же вызвала небывалый интерес у СМИ. 29-летнюю девушку уже пригласили на фотосессию для глянцевого издания. На страницах Vogue она появится в винтажном красном купальнике.
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Ключевые слова: Челси Мэннинг
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Количество просмотров: 2 925
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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