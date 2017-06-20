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Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, ставший женщиной, появился на страницах Vogue

Сегодня, 16:53
Прославившийся на весь мир благодаря масштабному сливу секретной информации о войне США в Ираке, солдат Брэдли Мэннинг стал девушкой по имени Челси.

Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, ставший женщиной, появился на страницах Vogue
За разглашение секретных документов в 2013 году, Брэдли был приговорен к 35 годам тюремного заключения. Уже на следующий день после приговора он заявил, что намерен стать женщиной, так как с самого детства он чувствовал себя "не в своей тарелке". В тюрьме Мэннинг прошел курс гормональной терапии. Из 35 лет Брэдли, уже ставший Челси, отсидел только 7 и был помилован президентом Бараком Обамой.

Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, ставший женщиной, появился на страницах Vogue


Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, ставший женщиной, появился на страницах Vogue


В мае текущего года Челси вышла на свободу и сразу же вызвала небывалый интерес у СМИ. 29-летнюю девушку уже пригласили на фотосессию для глянцевого издания. На страницах Vogue она появится в винтажном красном купальнике.

Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, ставший женщиной, появился на страницах Vogue


Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, ставший женщиной, появился на страницах Vogue

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Ключевые слова: Челси Мэннинг

Количество просмотров: 2 925
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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