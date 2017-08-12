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Влад Кадони испытывает проблемы с деньгами

Сегодня, 19:51
На днях ведущий популярного телепроекта "Дом-2" Влад Кадони в беседе с журналистами поведал о своем отношении к организациям, выдающем кредиты.

Влад Кадони испытывает проблемы с деньгами
С проблемами Влад столкнулся, когда оформлял кредитную карту на VIP-условиях, за обслуживание которой в год снимают 15 тысяч рублей.

«Я еще раз уточнил, кредитная ли карта, поскольку должен понимать, за что буду платить эти деньги. Мне все объяснили словами: «Да, это кредитная карта. Единственное, что вам временно не откроют кредитный лимит – только через три месяца», – поделился Кадони.

Но даже по истечении этого времени, обещанную услугу ему не предоставили.

Влад Кадони испытывает проблемы с деньгами


«Я отказался от карты. В данный момент банк пытается взыскать с меня 45 тысяч рублей. Регулярно мне приходят смс с требованиями погасить задолженность. Наглость. И есть ли у нее предел, я не знаю. Что происходит, я тоже не знаю. (…) Возможно, мне попались некомпетентные сотрудники. А может быть, это и вовсе мошеннические действия», – рассказывает мужчина.

Влад признается, что при необходимости обратится в суд и будет решать проблему по закону.

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Ключевые слова: Влад Кадони

Количество просмотров: 208
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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