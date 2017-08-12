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Настя Задорожная и Гела Месхи весело провели время вместе

Сегодня, 19:58
Несколько дней известная актриса и певица Настя Задорожная и Гела Месхи, муж Екатерины Климовой, провели вместе в лесу.

Настя Задорожная и Гела Месхи весело провели время вместе
А все дело в том, что Настя для съемок в своем новом клипе в качестве главного героя пригласила именно Гелу. Съемки проходили в заповедных лесах Синтры, расположенных в Португалии.

Настя Задорожная и Гела Месхи весело провели время вместе


«Несмотря на то, что мы давно дружим с Катей Климовой, с Гелой я работала впервые и не ошиблась в выборе партнера, он стопроцентно попал в образ героя, - делится Настя. - От работы с Гелой в восторге остался и наш немецкий режиссер, который до этого никогда не снимал киноактеров и был приятно им удивлен. В нашем фэнтези вы не увидите страстных поцелуев между двумя главными героями, я хотела максимально избежать тактильности, зато гарантирую сумасшедшую красоту португальских лесов и чудеса! В этом видео я осуществила свою детскую мечту!»

Настя Задорожная и Гела Месхи весело провели время вместе


Екатерина Климова решила прилететь вместе с мужем, но в съемочные дни гуляла одна по Лиссабону, наслаждаясь местными красотами.

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Ключевые слова: Настя Задорожная, Гела Месхи, Екатерина Климова

Количество просмотров: 78
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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