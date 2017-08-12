Настя Задорожная и Гела Месхи весело провели время вместе

А все дело в том, что Настя для съемок в своем новом клипе в качестве главного героя пригласила именно Гелу. Съемки проходили в заповедных лесах Синтры, расположенных в Португалии.«Несмотря на то, что мы давно дружим с Катей Климовой, с Гелой я работала впервые и не ошиблась в выборе партнера, он стопроцентно попал в образ героя, - делится Настя. - От работы с Гелой в восторге остался и наш немецкий режиссер, который до этого никогда не снимал киноактеров и был приятно им удивлен. В нашем фэнтези вы не увидите страстных поцелуев между двумя главными героями, я хотела максимально избежать тактильности, зато гарантирую сумасшедшую красоту португальских лесов и чудеса! В этом видео я осуществила свою детскую мечту!»Екатерина Климова решила прилететь вместе с мужем, но в съемочные дни гуляла одна по Лиссабону, наслаждаясь местными красотами.