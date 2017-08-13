Стас Михайлов поделился воспоминаниями о начале отношений с супругой

Мужчина откровенно отвечал на вопросы ведущего, поэтому беседа получилась очень искренней. Стас вспомнил то время, когда его отношения с женой Инной только завязывались.«Мы встретились в замечательном возрасте, когда уже обоим не по семнадцать лет и любовно-конфетный период не стоит во главе угла, - поделился Михайлов. – Правда, у меня тогда ничего не было, я даже пыль в глаза пустить не мог. Инна умно и с пониманием ко всему отнеслась, и этим напомнила мою маму.Когда она начинала жить с моим отцом, они приехали в 1962 году в Адлер, им пришлось поселиться в подвале, мама сказала отцу: «Володя, не переживай. У нас все будет». И вот это слово женщины, которая рядом с тобой, дорогого стоит. Это посыл».Стоит отметить, что супруги вместе уже на протяжении шести лет, и Инна старается поддерживать мужа во всем.