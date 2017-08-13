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Стас Михайлов поделился воспоминаниями о начале отношений с супругой

Сегодня, 14:11
На днях в передаче Первого канала "Честное слово с Юрием Николаевым" героем стал популярный певец Стас Михайлов.

Стас Михайлов поделился воспоминаниями о начале отношений с супругой
Мужчина откровенно отвечал на вопросы ведущего, поэтому беседа получилась очень искренней. Стас вспомнил то время, когда его отношения с женой Инной только завязывались.

Стас Михайлов поделился воспоминаниями о начале отношений с супругой


«Мы встретились в замечательном возрасте, когда уже обоим не по семнадцать лет и любовно-конфетный период не стоит во главе угла, - поделился Михайлов. – Правда, у меня тогда ничего не было, я даже пыль в глаза пустить не мог. Инна умно и с пониманием ко всему отнеслась, и этим напомнила мою маму.

Стас Михайлов поделился воспоминаниями о начале отношений с супругой


Когда она начинала жить с моим отцом, они приехали в 1962 году в Адлер, им пришлось поселиться в подвале, мама сказала отцу: «Володя, не переживай. У нас все будет». И вот это слово женщины, которая рядом с тобой, дорогого стоит. Это посыл».

Стоит отметить, что супруги вместе уже на протяжении шести лет, и Инна старается поддерживать мужа во всем.

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Ключевые слова: Стас Михайлов

Количество просмотров: 4 277
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из передачи

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