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Александр Градский появился на "Голосе" в инвалидном кресле, шокировав многих

Сегодня, 15:57
Сейчас в Москве в самом разгаре слепые прослушивания на известный телепроект "Голос".

Александр Градский появился на "Голосе" в инвалидном кресле, шокировав многих
Преданные зрители вновь увидят в креслах наставников самый первый состав: Пелагея, Дима Билан, Леонид Агутин и Александр Градский. Но особое внимание в съемочный день было приковано к Градскому, так как он появился в инвалидном кресле.

Как оказалось, Александр Борисович недавно сломал ногу, но все же решил не пропускать отбор участников программы.

Александр Градский появился на "Голосе" в инвалидном кресле, шокировав многих


Стоит отметить, что зрители уже видели 4 сезона телепроекта, шоу с удовольствием смотрят миллионы телезрителей, переживая за своих любимцев.

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Ключевые слова: Александр Градский

Количество просмотров: 4 810
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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