Александр Градский появился на "Голосе" в инвалидном кресле, шокировав многих

Преданные зрители вновь увидят в креслах наставников самый первый состав: Пелагея, Дима Билан, Леонид Агутин и Александр Градский. Но особое внимание в съемочный день было приковано к Градскому, так как он появился в инвалидном кресле.Как оказалось, Александр Борисович недавно сломал ногу, но все же решил не пропускать отбор участников программы.Стоит отметить, что зрители уже видели 4 сезона телепроекта, шоу с удовольствием смотрят миллионы телезрителей, переживая за своих любимцев.