Зрители узнали, кто же будет вести "Пусть говорят"

Представители Первого канала все это время интриговали зрителей, не сообщая кто же займет место ушедшего из ток-шоу Андрея Малахова.«Об этом без остановки говорили последние две недели, выдвигая самые невероятные версии. Написаны сотни заметок и постов в соцсетях, побиты рекорды посещаемости сайтов, достигнуты высоты в топах популярных новостей. Выдвинуты и опровергнуты версии», – поведали в пресс-службе телеканала.Жители Дальнего Востока, которые уже посмотрели новый выпуск передачи, поделились тем, что новым ведущим стал Дмитрий Борисов, как ранее и предполагалось.Посмотрим, сохранить ли ток-шоу свой высокий рейтинг с новым ведущим.