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Зрители узнали, кто же будет вести "Пусть говорят"

Сегодня, 19:06
Сегодня телезрители наконец-то увидят полюбившуюся передачу "Пусть говорят" после непродолжительного перерыва.

Зрители узнали, кто же будет вести "Пусть говорят"
Представители Первого канала все это время интриговали зрителей, не сообщая кто же займет место ушедшего из ток-шоу Андрея Малахова.

Зрители узнали, кто же будет вести "Пусть говорят"


«Об этом без остановки говорили последние две недели, выдвигая самые невероятные версии. Написаны сотни заметок и постов в соцсетях, побиты рекорды посещаемости сайтов, достигнуты высоты в топах популярных новостей. Выдвинуты и опровергнуты версии», – поведали в пресс-службе телеканала.

Зрители узнали, кто же будет вести "Пусть говорят"


Жители Дальнего Востока, которые уже посмотрели новый выпуск передачи, поделились тем, что новым ведущим стал Дмитрий Борисов, как ранее и предполагалось.

Посмотрим, сохранить ли ток-шоу свой высокий рейтинг с новым ведущим.

← Александр Градский появился на "Голос...

Ключевые слова: Пусть говорят, Дмитрий Борисов

Количество просмотров: 2 834
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Пусть говорят»

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Зрители узнали, кто же будет вести "Пусть говорят" Сегодня телезрители наконец-то увидят полюбившуюся передачу "Пусть говорят" после непродолжительного перерыва.
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