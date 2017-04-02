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Андрей Малахов впервые рассказал о беременности супруги

Вчера, 20:18
Телеведущий Андрей Малахов подтвердил информацию об интересном положении своей жены.

Андрей Малахов впервые рассказал о беременности супруги
Совсем недавно по всем изданиям разлетелась сенсационная новость - главная звезда Первого канала Андрей Малахов покидает своё шоу "Пусть говорят". Называлось множество причин такого решения, и среди них появилась информация о долгожданной беременности супруги телеведущего Натальи Шкулевой.

Андрей Малахов впервые рассказал о беременности супруги


Андрей Малахов впервые рассказал о беременности супруги


Сегодня Андрей Малахов, наконец, прервал молчание и подтвердил слухи - правда, пока только о том, что он впервые станет отцом. Ситуация вокруг работы звезды на Первом канале продолжает оставаться туманной, однако телеведущий не стал отрицать, что может уйти в "декретный" отпуск на три года.

Андрей Малахов впервые рассказал о беременности супруги

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Ключевые слова: Андрей Малахов

Количество просмотров: 13 533
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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