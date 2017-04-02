Сегодня Андрей Малахов, наконец, прервал молчание и подтвердил слухи - правда, пока только о том, что он впервые станет отцом. Ситуация вокруг работы звезды на Первом канале продолжает оставаться туманной, однако телеведущий не стал отрицать, что может уйти в "декретный" отпуск на три года.
Андрей Малахов впервые рассказал о беременности супруги
Вчера, 20:18
Телеведущий Андрей Малахов подтвердил информацию об интересном положении своей жены.
Совсем недавно по всем изданиям разлетелась сенсационная новость - главная звезда Первого канала Андрей Малахов покидает своё шоу "Пусть говорят". Называлось множество причин такого решения, и среди них появилась информация о долгожданной беременности супруги телеведущего Натальи Шкулевой.
Сегодня Андрей Малахов, наконец, прервал молчание и подтвердил слухи - правда, пока только о том, что он впервые станет отцом. Ситуация вокруг работы звезды на Первом канале продолжает оставаться туманной, однако телеведущий не стал отрицать, что может уйти в "декретный" отпуск на три года.
Сегодня Андрей Малахов, наконец, прервал молчание и подтвердил слухи - правда, пока только о том, что он впервые станет отцом. Ситуация вокруг работы звезды на Первом канале продолжает оставаться туманной, однако телеведущий не стал отрицать, что может уйти в "декретный" отпуск на три года.
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Ключевые слова: Андрей Малахов
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Количество просмотров: 13 533
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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