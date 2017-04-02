Андрей Малахов впервые рассказал о беременности супруги

Совсем недавно по всем изданиям разлетелась сенсационная новость - главная звезда Первого канала Андрей Малахов покидает своё шоу "Пусть говорят". Называлось множество причин такого решения, и среди них появилась информация о долгожданной беременности супруги телеведущего Натальи Шкулевой.Сегодня Андрей Малахов, наконец, прервал молчание и подтвердил слухи - правда, пока только о том, что он впервые станет отцом. Ситуация вокруг работы звезды на Первом канале продолжает оставаться туманной, однако телеведущий не стал отрицать, что может уйти в "декретный" отпуск на три года.