В Сети активно обсуждают конфликт между Владимиром Познером и Сергеем Шнуровым

Лидер знаменитой группы "Ленинград" вот уже многие годы находится на пике популярности, но беседа с Познером тогда шокировала многих зрителей.Владимир Владимирович признается, что та программа со Шнуровым была провальной, беседа с певцом была никакой.«Мне сказали, что надо взять интервью у Сергея Шнурова, так как он находится на пике популярности и все такое. Ну пришел ко мне Шнур. И оказался никакой, я просто был поражен этому. Ему нечего было сказать, он не отвечал на вопросы, он был пустой, неинтересный. Я не знал, что он такой. Я не хочу сказать, что он глупый. Но он провалил это интервью!» — рассказал Владимир Владимирович.А как признался Шнуров, ему тоже та беседа не понравилась, он сказал, что ему было скучно.«Было понятно, что есть определенная точка зрения по поводу меня, «Ленинграда» и всего, что мы делаем. А разубеждать людей я не люблю, мне было совсем неинтересно», – ответил исполнитель.Сергей поведал о том, что тогда его заставили прийти на передачу к Познеру, хотя он сам этого не хотел.