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В Сети активно обсуждают конфликт между Владимиром Познером и Сергеем Шнуровым

Сегодня, 15:12
На днях известный телеведущий Владимир Познер побеседовал с журналистами и вспомнил интервью с Сергеем Шнуровым, который он брал у него года назад.

В Сети активно обсуждают конфликт между Владимиром Познером и Сергеем Шнуровым
Лидер знаменитой группы "Ленинград" вот уже многие годы находится на пике популярности, но беседа с Познером тогда шокировала многих зрителей.
Владимир Владимирович признается, что та программа со Шнуровым была провальной, беседа с певцом была никакой.

В Сети активно обсуждают конфликт между Владимиром Познером и Сергеем Шнуровым


«Мне сказали, что надо взять интервью у Сергея Шнурова, так как он находится на пике популярности и все такое. Ну пришел ко мне Шнур. И оказался никакой, я просто был поражен этому. Ему нечего было сказать, он не отвечал на вопросы, он был пустой, неинтересный. Я не знал, что он такой. Я не хочу сказать, что он глупый. Но он провалил это интервью!» — рассказал Владимир Владимирович.

А как признался Шнуров, ему тоже та беседа не понравилась, он сказал, что ему было скучно.

В Сети активно обсуждают конфликт между Владимиром Познером и Сергеем Шнуровым


«Было понятно, что есть определенная точка зрения по поводу меня, «Ленинграда» и всего, что мы делаем. А разубеждать людей я не люблю, мне было совсем неинтересно», – ответил исполнитель.

Сергей поведал о том, что тогда его заставили прийти на передачу к Познеру, хотя он сам этого не хотел.

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Ключевые слова: Владимир Познер, Сергей Шнуров

Количество просмотров: 5 265
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Познер»

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