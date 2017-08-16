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Вера Глаголева скончалась после долгой болезни

Вчера, 19:52
Буквально несколько часов назад пользователей сети шокировала неожиданная новость о смерти актрисы и режиссера Веры Глаголевой.

Вера Глаголева скончалась после долгой болезни
Об онкологическом заболевании известной актрисы издания сообщали ещё несколько месяцев назад. Однако видя, как Вера Глаголева веселилась на недавней свадьбе своей дочери Анастасии Шубской и хоккеиста Александра Овечкина, многие решили, что болезнь отступила. На открытии Московского международного кинофестиваля в июне этого года, Глаголева появилась на красной дорожке вместе с дочерью.

Вера Глаголева скончалась после долгой болезни


Вера Глаголева скончалась после долгой болезни


Но сегодня из США пришла ужасная новость - звезда скончалась на 62-м году жизни.

Вера Глаголева скончалась после долгой болезни


Карьера Глаголевой началась в 1975 году, она снялась во множестве популярных фильмов. В последние годы она в основном выступала в качестве режиссера и сценариста.

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Ключевые слова: Вера Глаголева

Количество просмотров: 14 898
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, Наталья Прохорова

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