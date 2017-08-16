Вера Глаголева скончалась после долгой болезни

Об онкологическом заболевании известной актрисы издания сообщали ещё несколько месяцев назад. Однако видя, как Вера Глаголева веселилась на недавней свадьбе своей дочери Анастасии Шубской и хоккеиста Александра Овечкина, многие решили, что болезнь отступила. На открытии Московского международного кинофестиваля в июне этого года, Глаголева появилась на красной дорожке вместе с дочерью.
Но сегодня из США пришла ужасная новость - звезда скончалась на 62-м году жизни.
Карьера Глаголевой началась в 1975 году, она снялась во множестве популярных фильмов. В последние годы она в основном выступала в качестве режиссера и сценариста.
Ключевые слова: Вера Глаголева
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Автор: Katarina
Автор фото: instagram, Наталья Прохорова
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