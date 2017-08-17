Юлия Меньшова будет вести новые шоу

Причем она уверила, что это было полностью ее решение. Теперь же стало известно, что Меньшова не покидает Первый канал, а в скором времени появится в новых шоу.«Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки. Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку. И мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями!» - поведала телеведущая.Телеканал также подтвердил данную информацию.«Мы поддержали ее решение и сейчас работаем с Юлией над двумя новыми проектами, которые зрители увидят на Первом в новом сезоне», - рассказали представители Первого канала.Посмотрим, в какой же программе Юлия появится и сможет ли полюбиться зрителям в новом шоу.