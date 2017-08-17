Ксения Собчак прояснила конфликт, возникший между Сергеем Шнуровым и Владимиром Познером

Телеведущий считает, что год назад в интервью певец не выразил никакого интереса к беседе, в итоге Шнуров предложил Познеру встретиться в батле.Ксения Собчак хорошо знает обоих участников конфликта, поэтому решила высказать свою точку зрения.«Странно, Владимир Владимирович, на мой взгляд, перекладывать ответственность за интервью на интервьюируемых. Это как перекладывать ответственность за плохой концерт на зрителя. Но правда и в том, что я хорошо тебя зная, Сережа, видела, что ты почему-то не хотел говорить с Владимиром Познером. Совершенно не хотел открываться и вообще находился в «глухой защите». Так бывает, но такую оборону не прорвать даже ядерным боеголовкам», - рассказывает Ксения.Чем же закончится этот конфликт, увидим через некоторое время.