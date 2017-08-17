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Ксения Собчак прояснила конфликт, возникший между Сергеем Шнуровым и Владимиром Познером

Вчера, 18:07
Вот уже на протяжении нескольких дней в Интернете активно обсуждается конфликт, который возник между популярным исполнителем Сергеем Шнуровым и телеведущим Владимиром Познером.

Ксения Собчак прояснила конфликт, возникший между Сергеем Шнуровым и Владимиром Познером
Телеведущий считает, что год назад в интервью певец не выразил никакого интереса к беседе, в итоге Шнуров предложил Познеру встретиться в батле.

Ксения Собчак хорошо знает обоих участников конфликта, поэтому решила высказать свою точку зрения.

Ксения Собчак прояснила конфликт, возникший между Сергеем Шнуровым и Владимиром Познером


«Странно, Владимир Владимирович, на мой взгляд, перекладывать ответственность за интервью на интервьюируемых. Это как перекладывать ответственность за плохой концерт на зрителя. Но правда и в том, что я хорошо тебя зная, Сережа, видела, что ты почему-то не хотел говорить с Владимиром Познером. Совершенно не хотел открываться и вообще находился в «глухой защите». Так бывает, но такую оборону не прорвать даже ядерным боеголовкам», - рассказывает Ксения.

Ксения Собчак прояснила конфликт, возникший между Сергеем Шнуровым и Владимиром Познером


Чем же закончится этот конфликт, увидим через некоторое время.

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Владимир Познер, Сергей Шнуров

Количество просмотров: 6 617
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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