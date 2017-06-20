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Дочери Веры Глаголевой написали трогательные слова о своей матери

Вчера, 19:13
Актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась накануне на 62-м году жизни.

Дочери Веры Глаголевой написали трогательные слова о своей матери
Известие о неожиданной смерти Веры Глаголевой шокировало всех. Знаменитости выражают слова скорби и поддержки семье покойной и благодарят талантливую актрису, режиссера и сценариста за её огромный вклад в российскую культуру.

Дочери Веры Глаголевой написали трогательные слова о своей матери


Запись в своём блоге оставил супруг звезды Кирилл Шубский: "Это произошло… после долгой болезни, продолжительной. Она скончалась не в США" - написал он и тем самым опроверг информацию о том, что Глаголева скончалась в США. Трагедия случилась в немецком Баден-Бадене. Ряд изданий сообщает о причине смерти - рак желудка.

Дочери Веры Глаголевой написали трогательные слова о своей матери


Старшая дочь Веры Анна Нахапетова попросила журналистов не тревожить их семью в этот тяжелый период, а младшая дочь Анастасия Шубская написала в память о матери следующие слова: "Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом и мы чувствуем это… #навсегда".

Дочери Веры Глаголевой написали трогательные слова о своей матери

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Ключевые слова: Вера Глаголева, Анастасия Шубская

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, bbc.com, elle.ru

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