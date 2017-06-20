Дочери Веры Глаголевой написали трогательные слова о своей матери

Известие о неожиданной смерти Веры Глаголевой шокировало всех. Знаменитости выражают слова скорби и поддержки семье покойной и благодарят талантливую актрису, режиссера и сценариста за её огромный вклад в российскую культуру.Запись в своём блоге оставил супруг звезды Кирилл Шубский: "Это произошло… после долгой болезни, продолжительной. Она скончалась не в США" - написал он и тем самым опроверг информацию о том, что Глаголева скончалась в США. Трагедия случилась в немецком Баден-Бадене. Ряд изданий сообщает о причине смерти - рак желудка.Старшая дочь Веры Анна Нахапетова попросила журналистов не тревожить их семью в этот тяжелый период, а младшая дочь Анастасия Шубская написала в память о матери следующие слова: "Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом и мы чувствуем это… #навсегда".