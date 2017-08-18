В Интернете опубликованы архивные фото юной Мадонны

В честь этого события в Интернете были размещены фотографии, которых раньше никто не видел. Снимки были сделаны на полароид в 1983 году фотографом Ричардом Корманом. Мадонна позировала в квартире своего брата Кристофера, но кадры с 24-летней Мадонной увидели свет лишь через 34 года.Корман опубликовал 66 фотографий тогда еще никому не известной певицы. Тогда критики пророчили ей провальную музыкальную карьеру, но через месяц, выпустив первый альбом Madonna, певица полюбилась поклонникам и прославилась.