Корман опубликовал 66 фотографий тогда еще никому не известной певицы. Тогда критики пророчили ей провальную музыкальную карьеру, но через месяц, выпустив первый альбом Madonna, певица полюбилась поклонникам и прославилась.
В Интернете опубликованы архивные фото юной Мадонны
Сегодня, 12:04
На днях знаменитая певица Мадонна праздновала день рождения, ей исполнилось 59 лет.
В честь этого события в Интернете были размещены фотографии, которых раньше никто не видел. Снимки были сделаны на полароид в 1983 году фотографом Ричардом Корманом. Мадонна позировала в квартире своего брата Кристофера, но кадры с 24-летней Мадонной увидели свет лишь через 34 года.
Корман опубликовал 66 фотографий тогда еще никому не известной певицы. Тогда критики пророчили ей провальную музыкальную карьеру, но через месяц, выпустив первый альбом Madonna, певица полюбилась поклонникам и прославилась.
Корман опубликовал 66 фотографий тогда еще никому не известной певицы. Тогда критики пророчили ей провальную музыкальную карьеру, но через месяц, выпустив первый альбом Madonna, певица полюбилась поклонникам и прославилась.
← Павел Артемьев устал отвечать на вопр... Александр Демидов стал участником сер... →
Ключевые слова: Мадонна
Количество просмотров: 5 330
Количество просмотров: 5 330
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram, GRAZIA
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Светлана Хоркина поведала, кто же отец ее наследника Недавно известная гимнастка и депутат Госдумы Светлана Хоркина беседовала с журналистами и случайно проговорилась о том, кто же отец ее сына.
Гости повеселились на роскошной свадьбе Артема Ткаченко На днях известный актер Артем Ткаченко и его возлюбленная Екатерина Стеблина устроили шикарную свадьбу.
Сестра Евгения ОСина переживает из-за его исчезновения На днях стало известно о том, что сестра популярного в 90-х певца Евгения Осина была вынуждена обратиться в полицию с заявлением о его исчезновении.
Эмма Стоун предстала в непривычном образе Фильм "Ла-Ла Ленд", в котором одна из главных ролей досталась актрисе Эмме Стоун, собрала большое количество престижных кинопремий.