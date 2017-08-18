Александр Демидов стал участником серьезного ДТП

ДТП случилось в Подмосковье, по сведениям, джип Александра выскочил на встречную полосу и произошло столкновение с "Газелью".В итоге средней тяжести травмы получили двое участников аварии, самого Александра защитили подушки безопасности, сработавшие в машине.«Жив пока», - поведал Демидов в микроблоге.В Сети было опубликовано сообщение с подробностями аварии одним пользователем.«В заднее зеркало вижу, как по моей полосе довольно быстро приближается белый джип. Оцениваю обстановку и понимаю, что обогнать меня у него не получится, так как я быстро догоняю автомобиль в левой от меня полосе. Подумал и переключился на свои мысли. Секундой позже раздается резкий удар, меня кидает вправо, белый джип уходит в закат. В общем-то, вполне себе рядовая ситуацию. Плюнув вслед джипу, останавливаюсь на аварийках, скачиваю запись с регика, вызываю ГАИ. Через 2 часа приезжает наряд. Я им передал обстоятельства случившегося, сообщил номер авто, его модель и марку», - делится пользователь Сети.Сейчас происходит проверка обстоятельств ДТП и определение виновников.