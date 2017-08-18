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Александр Демидов стал участником серьезного ДТП

Сегодня, 12:44
Недавно Александр Демидов, участник коллектива "Квартет И", пострадал в аварии.

Александр Демидов стал участником серьезного ДТП
ДТП случилось в Подмосковье, по сведениям, джип Александра выскочил на встречную полосу и произошло столкновение с "Газелью".

В итоге средней тяжести травмы получили двое участников аварии, самого Александра защитили подушки безопасности, сработавшие в машине.

«Жив пока», - поведал Демидов в микроблоге.

В Сети было опубликовано сообщение с подробностями аварии одним пользователем.

Александр Демидов стал участником серьезного ДТП


«В заднее зеркало вижу, как по моей полосе довольно быстро приближается белый джип. Оцениваю обстановку и понимаю, что обогнать меня у него не получится, так как я быстро догоняю автомобиль в левой от меня полосе. Подумал и переключился на свои мысли. Секундой позже раздается резкий удар, меня кидает вправо, белый джип уходит в закат. В общем-то, вполне себе рядовая ситуацию. Плюнув вслед джипу, останавливаюсь на аварийках, скачиваю запись с регика, вызываю ГАИ. Через 2 часа приезжает наряд. Я им передал обстоятельства случившегося, сообщил номер авто, его модель и марку», - делится пользователь Сети.

Сейчас происходит проверка обстоятельств ДТП и определение виновников.

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Ключевые слова: Александр Демидов

Количество просмотров: 4 316
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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