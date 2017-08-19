Дмитрий Борисов подвергся жесткой критике своей работой в передаче "Пусть говорят"

И вот уже появились первые недовольные работой нового телеведущего. Один их выпусков был посвящен выходу из тюрьмы бывшего мужа певицы Ирины Аллегровой. На передачу была приглашены бывшая родственница певицы Галина Капуста."Дмитрий задавал одни и те же вопросы… разговор был об одном и том же", – делится Галина. - "Нас постоянно заставляли просить прощения у Аллегровой. Я не выдержала, говорю: "Давайте до конца программы будем просить!"Да и женщина говорит, что съемки начались гораздо позже из-за того, что Дмитрий очень долго готовился к съемочному процессу."Нас продержали с половины восьмого вечера почти до двух ночи, только потом началась съемка. Шесть часов просидели!", – возмущается Галина.Зрителям все же придется привыкнуть к смене ведущего шоу, думаю, это вопрос времени.