Дмитрий Борисов подвергся жесткой критике своей работой в передаче "Пусть говорят"

"Дмитрий задавал одни и те же вопросы… разговор был об одном и том же", – делится Галина. - "Нас постоянно заставляли просить прощения у Аллегровой. Я не выдержала, говорю: "Давайте до конца программы будем просить!"
Да и женщина говорит, что съемки начались гораздо позже из-за того, что Дмитрий очень долго готовился к съемочному процессу.
"Нас продержали с половины восьмого вечера почти до двух ночи, только потом началась съемка. Шесть часов просидели!", – возмущается Галина.
Зрителям все же придется привыкнуть к смене ведущего шоу, думаю, это вопрос времени.