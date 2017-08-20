Наконец состоялась встреча Леры Кудрявцевой с супругом

46-летняя Лера Кудрявцева является известной телеведущей, и ее работа находится в Москве, в то же время ее муж хоккеист Игорь Макаров играет в клубе Уфы.

В последнее время фанаты забеспокоились, так как в Инстаграм Леры перестали появляться совместные фотографии с супругом. Да и свой отпуск Кудрявцева провела в одиночку, загорая две недели под палящим солнцем.В итоге Лера решила расставить все точки над i и отправилась к мужу в Уфу, поделившись фотографией из аэропорта.Фанаты обрадовались за супругов и восхитились красотой их пары.