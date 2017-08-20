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Наконец состоялась встреча Леры Кудрявцевой с супругом

Вчера, 15:10
46-летняя Лера Кудрявцева является известной телеведущей, и ее работа находится в Москве, в то же время ее муж хоккеист Игорь Макаров играет в клубе Уфы.

Наконец состоялась встреча Леры Кудрявцевой с супругом
В последнее время фанаты забеспокоились, так как в Инстаграм Леры перестали появляться совместные фотографии с супругом. Да и свой отпуск Кудрявцева провела в одиночку, загорая две недели под палящим солнцем.

Наконец состоялась встреча Леры Кудрявцевой с супругом


В итоге Лера решила расставить все точки над i и отправилась к мужу в Уфу, поделившись фотографией из аэропорта.

Наконец состоялась встреча Леры Кудрявцевой с супругом


Фанаты обрадовались за супругов и восхитились красотой их пары.

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Ключевые слова: Лера Кудрявцева

Количество просмотров: 12 077
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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