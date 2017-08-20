Юлия Высоцкая признается, что муж Андрей Кончаловский для нее чужой человек

Вот уже на протяжении двадцати лет Кончаловский счастлив в браке с телеведущей и актрисой Юлией Высоцкой, хотя Юлия моложе супруга на 36 лет. Недавно Андрей Сергеевич сделал неожиданное признание.«Юлька говорит: ты мне чужой. Мои дети – они мои, а ты можешь быть, а можешь и не быть, - делится режиссер. - Это правильно. Маму и детей не выбирают, а мужья и жены приходят и уходят. И в этом есть правильное напряжение, и в силу того, что мы оба львы, есть еще и совместная мощная энергия».Поздравляем Андрея Сергеевича с юбилеем и желаем, в первую очередь, здоровья!