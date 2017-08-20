Юлия Высоцкая признается, что муж Андрей Кончаловский для нее чужой человек

Сегодня, 20 августа, юбилей отмечает один из самых знаменитых режиссеров России Андрей Кончаловский, ему исполнилось 80 лет.
Вот уже на протяжении двадцати лет Кончаловский счастлив в браке с телеведущей и актрисой Юлией Высоцкой, хотя Юлия моложе супруга на 36 лет. Недавно Андрей Сергеевич сделал неожиданное признание.
«Юлька говорит: ты мне чужой. Мои дети – они мои, а ты можешь быть, а можешь и не быть, - делится режиссер. - Это правильно. Маму и детей не выбирают, а мужья и жены приходят и уходят. И в этом есть правильное напряжение, и в силу того, что мы оба львы, есть еще и совместная мощная энергия».
Поздравляем Андрея Сергеевича с юбилеем и желаем, в первую очередь, здоровья!
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, Юлия Высоцкая
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