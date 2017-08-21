Тина Канделаки опубликовала фото дочери с Владимиром Путиным

Несколько дней назад в Севастополе прошел гала-концерт, посвященный музыкальному фестивалю "Опера в Херсонесе". Благотворительное мероприятие также посетила и Тина с дочерью, а также среди гостей был и президент России Владимир Путин.Канделаки поспешила поделиться со своими подписчиками совместным снимком дочери с главой страны. Фотография за короткий период времени набрала большое количество лайков.