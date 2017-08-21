Канделаки поспешила поделиться со своими подписчиками совместным снимком дочери с главой страны. Фотография за короткий период времени набрала большое количество лайков.
Тина Канделаки опубликовала фото дочери с Владимиром Путиным
Сегодня, 13:36
На данный момент телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч-ТВ" Тина Канделаки находится в отпуске в Крыму.
Несколько дней назад в Севастополе прошел гала-концерт, посвященный музыкальному фестивалю "Опера в Херсонесе". Благотворительное мероприятие также посетила и Тина с дочерью, а также среди гостей был и президент России Владимир Путин.
Канделаки поспешила поделиться со своими подписчиками совместным снимком дочери с главой страны. Фотография за короткий период времени набрала большое количество лайков.
Канделаки поспешила поделиться со своими подписчиками совместным снимком дочери с главой страны. Фотография за короткий период времени набрала большое количество лайков.
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Ключевые слова: Тина Канделаки, Владимир Путин
Количество просмотров: 11 063
Количество просмотров: 11 063
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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