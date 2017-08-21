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Тина Канделаки опубликовала фото дочери с Владимиром Путиным

Сегодня, 13:36
На данный момент телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч-ТВ" Тина Канделаки находится в отпуске в Крыму.

Тина Канделаки опубликовала фото дочери с Владимиром Путиным
Несколько дней назад в Севастополе прошел гала-концерт, посвященный музыкальному фестивалю "Опера в Херсонесе". Благотворительное мероприятие также посетила и Тина с дочерью, а также среди гостей был и президент России Владимир Путин.

Тина Канделаки опубликовала фото дочери с Владимиром Путиным


Канделаки поспешила поделиться со своими подписчиками совместным снимком дочери с главой страны. Фотография за короткий период времени набрала большое количество лайков.

Тина Канделаки опубликовала фото дочери с Владимиром Путиным

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Ключевые слова: Тина Канделаки, Владимир Путин

Количество просмотров: 11 063
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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