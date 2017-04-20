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Ирина Шейк прогулялась по Москве и насладилась пирожками

Сегодня, 19:07
Модель Ирина Шейк устроила себе небольшие каникулы в столице.

Ирина Шейк прогулялась по Москве и насладилась пирожками
Чуть больше пяти месяцев назад Ирина Шейк родила первенца - на свет появилась малышка Лея де Сьен Шейк Купер. За прошедший период модель не только успела вернуть себе былую форму, но и поработать - она появлялась на подиуме и снималась для глянцевых изданий. Но, конечно, не обошлось и без отдыха - чтобы перевести дух, очередным местом для каникул Ирины стала Москва.

Ирина Шейк прогулялась по Москве и насладилась пирожками


Ирина Шейк прогулялась по Москве и насладилась пирожками


Здесь, судя по личному блогу Шейк, она весело и прекрасно провела время в компании подружек. Какое же развлечение без лакомств? Ирина побаловала себя аппетитными пирожками, фото которых разместила в Instagram, соленьями и традиционными русскими угощениями.

Ирина Шейк прогулялась по Москве и насладилась пирожками


Ирина Шейк прогулялась по Москве и насладилась пирожками

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Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 2 158
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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