Ирина Шейк прогулялась по Москве и насладилась пирожками

Чуть больше пяти месяцев назад Ирина Шейк родила первенца - на свет появилась малышка Лея де Сьен Шейк Купер. За прошедший период модель не только успела вернуть себе былую форму, но и поработать - она появлялась на подиуме и снималась для глянцевых изданий. Но, конечно, не обошлось и без отдыха - чтобы перевести дух, очередным местом для каникул Ирины стала Москва.Здесь, судя по личному блогу Шейк, она весело и прекрасно провела время в компании подружек. Какое же развлечение без лакомств? Ирина побаловала себя аппетитными пирожками, фото которых разместила в Instagram, соленьями и традиционными русскими угощениями.