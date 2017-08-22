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Ирина Агибалова улетает из Кипра из-за ухудшения самочувствия

Сегодня, 11:40
Экс-участница главной телестройки страны Ирина Агибалова решила провести последние летние дни на Кипре под жарким солнцем, но в итоге отдых был омрачен.

Ирина Агибалова улетает из Кипра из-за ухудшения самочувствия
У женщины имеется аллергия на солнце, и она обострилась во время нахождения на Кипре. Теперь даже лекарства не помогают, поэтому Ирина задумывается о возвращении в Москву.

Ирина Агибалова улетает из Кипра из-за ухудшения самочувствия


«Только решила расслабиться и отдохнуть, но нет! Аллергия! Получите и распишитесь! Придется прервать мой отпуск и вернуться в Москву. Аллергия на солнце впервые появилась лет 12 назад в Египте. Потом незначительно в Турции и сейчас. Получается так, что она возникает не всегда. Ведь год назад и два года назад на Кипре, на Мальте и в Греции не было такой реакции... Пью антигистаминные, и толку - ноль! Кто сталкивался с такой проблемой?» - написала Агибалова в микроблоге.

Ирина Агибалова улетает из Кипра из-за ухудшения самочувствия


Что-то в последнее время женщина часто жалуется на проблемы со здоровьем, буквально недавно она говорила о жутких мигренях, а теперь ее мучает аллергия.

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Ключевые слова: Ирина Агибалова

Количество просмотров: 6 539
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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