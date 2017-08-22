Ирина Агибалова улетает из Кипра из-за ухудшения самочувствия

У женщины имеется аллергия на солнце, и она обострилась во время нахождения на Кипре. Теперь даже лекарства не помогают, поэтому Ирина задумывается о возвращении в Москву.«Только решила расслабиться и отдохнуть, но нет! Аллергия! Получите и распишитесь! Придется прервать мой отпуск и вернуться в Москву. Аллергия на солнце впервые появилась лет 12 назад в Египте. Потом незначительно в Турции и сейчас. Получается так, что она возникает не всегда. Ведь год назад и два года назад на Кипре, на Мальте и в Греции не было такой реакции... Пью антигистаминные, и толку - ноль! Кто сталкивался с такой проблемой?» - написала Агибалова в микроблоге.Что-то в последнее время женщина часто жалуется на проблемы со здоровьем, буквально недавно она говорила о жутких мигренях, а теперь ее мучает аллергия.