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Юлия Пересильд восстанавливается после серьезных ожогов

Сегодня, 15:00
Недавно в Калининграде проходил фестиваль короткометражных фильмов "Короче", на котором также присутствовала актриса Юлия Пересильд.

Юлия Пересильд восстанавливается после серьезных ожогов
По возвращению домой женщина огорчила поклонников, сообщив о том, что получила ожоги. В итоге ей пришлось прибегнуть к помощи врачей.

Юлия Пересильд восстанавливается после серьезных ожогов


«Не успела я обрадоваться, как в жизни все хорошо и здорово, какие волшебные люди встречаются у меня на пути, как пространство опустило меня на землю. Пролила на себя кипяток! Провела день в ожоговом центре. В общем, как любим. Сижу на обезболивании и каждые 3-4 часа добавляю. Ибо орать и плакать стыдно и не хочется детей пугать, а терпеть молча сложно. Понедельник – день тяжелый… Крепитесь», – поведала Юлия.

Юлия Пересильд восстанавливается после серьезных ожогов


Теперь же Пересильд старается следовать рекомендациям специалистов и восстанавливается после полученных ожогов.

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Ключевые слова: Юлия Пересильд

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Юлия Пересильд восстанавливается после серьезных ожогов Недавно в Калининграде проходил фестиваль короткометражных фильмов "Короче", на котором также присутствовала актриса Юлия Пересильд.
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