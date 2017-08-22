Юлия Пересильд восстанавливается после серьезных ожогов

По возвращению домой женщина огорчила поклонников, сообщив о том, что получила ожоги. В итоге ей пришлось прибегнуть к помощи врачей.«Не успела я обрадоваться, как в жизни все хорошо и здорово, какие волшебные люди встречаются у меня на пути, как пространство опустило меня на землю. Пролила на себя кипяток! Провела день в ожоговом центре. В общем, как любим. Сижу на обезболивании и каждые 3-4 часа добавляю. Ибо орать и плакать стыдно и не хочется детей пугать, а терпеть молча сложно. Понедельник – день тяжелый… Крепитесь», – поведала Юлия.Теперь же Пересильд старается следовать рекомендациям специалистов и восстанавливается после полученных ожогов.