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Родные добрым словом вспоминают Веру Глаголеву

Вчера, 16:06
На прошлой неделе общественность шокировала новость о внезапной смерти известной актрисы Веры Глаголевой.

Родные добрым словом вспоминают Веру Глаголеву
В субботу прошла церемония прощания с актрисой, на которой собрались близкие и родные Веры Глаголевой.

Актриса вела упорную борьбу с онкологией, но старалась держать это в тайне. Экс-супруг старшей наследницы Веры Витальевны Анны Нахапетовой рассказал о том, какие у них сложились отношения с тещей.

Родные добрым словом вспоминают Веру Глаголеву


«Вы всегда вставали на мою сторону в семейных спорах, что меня искренне удивляло и глубоко в душе радовало. Мы с вами понимали друг друга иногда с полуслова. Я всегда знал, что вам интересно, и наши мнения часто совпадали. Бывали и ссоры, как без них, и не дай никому Бог ссориться с Верой Витальевной, но это были семейные, мирные ссоры. Мы всегда мирились в конце», – написал Егор Симачев.

Близкие актрисы до сих пор не могут поверить в смерть любимой мамы, жены, бабушки.

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Ключевые слова: Вера Глаголева

Количество просмотров: 10 296
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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