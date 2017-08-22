Родные добрым словом вспоминают Веру Глаголеву

В субботу прошла церемония прощания с актрисой, на которой собрались близкие и родные Веры Глаголевой.Актриса вела упорную борьбу с онкологией, но старалась держать это в тайне. Экс-супруг старшей наследницы Веры Витальевны Анны Нахапетовой рассказал о том, какие у них сложились отношения с тещей.«Вы всегда вставали на мою сторону в семейных спорах, что меня искренне удивляло и глубоко в душе радовало. Мы с вами понимали друг друга иногда с полуслова. Я всегда знал, что вам интересно, и наши мнения часто совпадали. Бывали и ссоры, как без них, и не дай никому Бог ссориться с Верой Витальевной, но это были семейные, мирные ссоры. Мы всегда мирились в конце», – написал Егор Симачев.Близкие актрисы до сих пор не могут поверить в смерть любимой мамы, жены, бабушки.