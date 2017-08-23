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Роза Сябитова получила массу критических замечаний за вызывающее фото

Сегодня, 13:51
Телеведущая и знаменитая сваха из передачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова старается следить за своим внешним видом.

Роза Сябитова получила массу критических замечаний за вызывающее фото
На днях размещенная фотография вызвала жаркие споры в Сети. На снимке Роза не стала оголяться, но тем не менее фото получилось очень откровенным благодаря позе, в которой сваха предстала.

Роза Сябитова получила массу критических замечаний за вызывающее фото


«Многие девушки и женщины мечтают выйти замуж за состоявшегося и состоятельного человека, тогда у нее не будет необходимости работать. Но за все надо платить! Не в смысле «расплачиваться». Просто у любой жизни есть оборотная сторона, и у этой жизни она в том, что женщина становится «бесплатным приложением к своему мужу». Счастье это или наказание быть «бесплатным приложением к мужу»?» - подписала фото Сябитова.

Роза Сябитова получила массу критических замечаний за вызывающее фото


В итоге многие подписчики раскритиковали женщину за столь откровенную позу, пожелав, больше никому этот снимок не показывать.

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Ключевые слова: Роза Сябитова

Количество просмотров: 19 799
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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