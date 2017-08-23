Роза Сябитова получила массу критических замечаний за вызывающее фото

На днях размещенная фотография вызвала жаркие споры в Сети. На снимке Роза не стала оголяться, но тем не менее фото получилось очень откровенным благодаря позе, в которой сваха предстала.«Многие девушки и женщины мечтают выйти замуж за состоявшегося и состоятельного человека, тогда у нее не будет необходимости работать. Но за все надо платить! Не в смысле «расплачиваться». Просто у любой жизни есть оборотная сторона, и у этой жизни она в том, что женщина становится «бесплатным приложением к своему мужу». Счастье это или наказание быть «бесплатным приложением к мужу»?» - подписала фото Сябитова.В итоге многие подписчики раскритиковали женщину за столь откровенную позу, пожелав, больше никому этот снимок не показывать.